2019-08-30T13:38:02+03:00
Общество

«Поезда здоровья» побывали уже в 30 районах Нижегородской области

К медикам обратились более 12 тысяч человек
Валерия ГРОМОВА
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По Нижегородской области продолжают курсировать «Поезда здоровья». Мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали уже в 79 населенных пунктах 30 районов. За консультацией к специалистам обратились более 12 тысяч человек, половина из которых отправлены на допобследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поезда северного направления завершил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском районах и Дзержинске. А в южной стороне составы объехали Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский, Вачский, Сосновский, Дальнеконстантиновский, Большемурашкинский, Перевозский, Вадский, Шатковский, Первомайский и Лукояновский районы. Сейчас они работают в Починсковском.

Как подчеркнул начальник Южного поезда Александр Сазанов, во время обследований были выявлены 70 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

Напомним, с 22 июля «Поезда здоровья» начали ездить по Нижнему Новгороду. Работы проводятся по инициативе губернатора Глеба Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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