2019-08-30T15:30:04+03:00
Общество

Работы по благоустройству сквера Грабина завершены на 98%

Панов поручил подрядчику исправить мелкие недочеты
Валерия ГРОМОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проинспектировал ход работ по благоустройству сквера имени Героя Грабина в Московском районе. Там уже готовы мощеные дорожки, газоны, скамейки, сухой фонтан, тренажерная площадка, детский городок и скейт-площадка.

Панов поручил подрядчику исправить мелкие недочеты. По словам градоначальника, готовность сквера на сегодняшний день составляет 98%. Он попросил главу района пригласить в сквер местных жителей, чтобы они внесли свои предложения и указали, чего не хватает.

Кстати, в сентябре на бульваре Авиастроителей появится еще один арт-объект площадью около 100 квадратных метров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сквере на улице Прыгунова установили качели, скамейки, урны и смонтировали велопарковки. Помимо этого, подрядчик засеял газоны и смонтировал спортивную и детскую площадки. Работы еженедельно проверяются заместителем главы города Виктором Сдобняковым. Сейчас работы завершены на 99%. Осталось лишь уложить покрытие из резиновой крошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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