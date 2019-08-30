2019-08-30T14:01:18+03:00
Происшествия

25-летний молодой человек погиб в массовом ДТП в Кстовском районе

Авария случилась 29 августа
Валерия ГРОМОВА
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Утром 29 августа 2019 года в Кстовском районе Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, столкновение трех автомобилей случилось в 11:30 утра на 462 километре трассы М7 МоскваУфа.

Водитель автомобиля марки «Дэу» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент ехали «Тойота» и КамАЗ. Произошло столкновение, в результате которого 25-летний молодой человек, ехавший в «Дэу», погиб на месте происшествия.

Пассажирка этого же автомобиля была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами грудной клетки и живота.

Напомним, в тот же день в Спасском районе в аварии погиб 16-летний подросток. Трагедия случилась в 8:30 рядом с деревней Елховка, когда юный нижегородец ехал за рулем отечественного автомобиля по грунтовой дороге. Он не справился с управлением. Машина перевернулась, водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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