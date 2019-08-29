16-летний подросток погиб в перевернувшемся автомобиле в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-29T15:32:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром в Спасском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь подростка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия случилась в 8:30 рядом с деревней Елховка в Спасском районе.

Юный нижегородец ехал за рулем отечественного автомобиля по грунтовой дороге, когда не справился с управлением. Машина перевернулась, подросток погиб на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о несчастном случае на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия. Еще один оказался в больнице с тяжелыми травмами. Инцидент произошел 28 августа в 8:20. Причиной стала вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59.

ИСТОЧНИК KP.RU