16-летний подросток погиб в перевернувшемся автомобиле в Нижегородской области
Сегодня утром в Спасском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь подростка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия случилась в 8:30 рядом с деревней Елховка в Спасском районе.
Юный нижегородец ехал за рулем отечественного автомобиля по грунтовой дороге, когда не справился с управлением. Машина перевернулась, подросток погиб на месте происшествия от полученных травм.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о несчастном случае на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия. Еще один оказался в больнице с тяжелыми травмами. Инцидент произошел 28 августа в 8:20. Причиной стала вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59.
ИСТОЧНИК KP.RU