Обожженную кипятком 9-месячную девочку доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС

Поздно вечером 30 июня 2019 года в Нижний Новгород прилетел спецборт МЧС, на борту которого находилась девятимесячная девочка. Она получила сильные ожоги кипятком.

Как сообщили «Комсомолке» в Приволжском исследовательском медицинском университете, малышка находится в тяжелом состоянии.

- Происшествие случилось пять дней назад в Калининграде. Девочка получила ожоги 40% тела. Ее доставили в нашу клинику в реанимацию, - пояснил пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов.

Врачи оказывают девочке всю необходимую помощь.

Кроме того, в минувшие выходные в Нижний Новгород также доставили мужчину и женщину, пострадавших на пожаре в Коврове (Владимирская область).

- Состояние пациентов оценивается как тяжёлое, ожогами поражено до 80% тела, отмечаются явления тяжёлого ожогового шока. Пострадавшие находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, - рассказали в ПИМУ.