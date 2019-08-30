78% многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-30T11:46:25+03:00

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В Нижегородской области полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. На данный момент к пуску тепла готовы 78% многоквартирных домов, 83,7% котельных и 78,5% сетей и тепловых пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все работы должны быть завершены к 15 сентября. Об этом в ходе заседания правительства заявил губернатор Глеб Никитин.

- Следовательно, все объекты, все системы и котельные должны быть готовы к пуску тепла. Эта работа должна быть взята на особый контроль и там, где есть отставания от графика – их необходимо устранить в кратчайшие срок, - подчеркнул глава региона.

Также Глеб Никитин поручил министерству энергетики и ЖКХ, а также главам муниципалитетов взять подготовку к отопительному сезону на особый контроль.

Напомним, вчера специальная комиссия оценила завершенные работы в домах №84 и 88 по проспекту Гагарина. Помимо фасадов там отремонтировали системы теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также подвальные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU