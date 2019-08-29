23 фасада домов отремонтированы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-29T16:32:26+03:00

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В четверг, 29 августа 2019 года, специалисты Фонда капремонта Нижегородской области проверили ход работ на фасадах многоквартирных домов. Они побывали на двух объектах на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На домах №84 и 88 по проспекту Гагарина все работы уже завершены. Помимо фасадов там отремонтировали системы теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также подвальные помещения. По словам замгендиректора Фонда капремонта Александра Здюмаева, подрядчик сделал все в срок и качественно.

Также был выполнен ремонт входных групп и цоколей, а окна в подъездах заменены.

Кстати, всего в 2019 году Фонд капитального ремонта планирует отремонтировать 167 фасадов на территории города Нижнего Новгорода. Уже завершены работы на 23 объектах. Работы по ремонту сейчас продолжаются на 101 фасаде.

ИСТОЧНИК KP.RU