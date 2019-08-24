Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области

24 Авг. 17:04 2019-08-24T17:39:35+03:00

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Бывший министр госимущества Нижегородской области Александр Макаров выслушал обвинительный приговор. Однако прессу на судебное заседание не пустили, пишет «КоммерсантЪ-Приволжье».

Напомним, что экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. По неофициальным данным, Макаров приговорен к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запрещено занимать должность на госслужбе на протяжении трех лет.

«Комсомолка» уже рассказывала, что в 2012 году Макаров незаконно предоставил коммерческой организации земельный участок в районе Мещерского озера площадью свыше 17 тысяч квадратных метров якобы для использования расположенного на нем здания диспетчерского пункта. Но участок был продан всего за 130 тысяч рублей, тогда как рыночная стоимость земли превышала 60 миллионов рублей.

Напомним также, что минувшей весной стало известно об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра. Часть наказания была заменена на ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU