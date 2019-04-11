Экс-министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову изменили меру пресечения

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-11T16:03:10+03:00

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Канавинский районный суд Нижнего Новгорода изменил меру пресечения в отношении бывшего министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александра Макарова.

Как сообщает пресс-служба областного суда, не отбытая Макаровым часть наказания - 1 год 3 месяца и 17 дней - заменена на ограничение свободы. Постановление вступило в законную силу 11 апреля 2019 года.

Напомним, Макаров был осужден в апреле 2016 года. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Следствием было установлено, что в 2012 году он незаконно предоставил коммерческой организации земельный участок в районе Мещерского озера площадью более 17 тысяч квадратных метров, якобы с целью эксплуатации расположенного на нем здания диспетчерского пункта. Однако земля была продана за 130 тысяч рублей, хотя его рыночная стоимость превышала 60 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU