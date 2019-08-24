Цены на свинину и баранину снизились в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-24T14:57:01+03:00

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Средняя цена на свинину, баранину и сезонные овощи снизилась в Нижегородской области, сообщили в региональном минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата.

С 12 по 19 августа стоимость свинины упала на 4,2 процента (с 252,4 до 241,9 рубля за кило), а стоимость баранины - на 3,4 процента (с 499,9 до 482,8 рубля за кило).

Вдобавок ко всему упали цены на картофель (с 21,8 до 19,5 рубля за кило), на яблоки (со 102,1 рубля до 96,7 рубля за кило), на морковь (с 36,7 рубля до 33,9 рубля за кило) и на лук (с 35,9 рубля до 33,8 рубля за кило).

Также изменилась стоимость сахара, вермишель и гречку. Средняя цена на эти продукты тоже снизилась.

Неделей ранее «Комсомолка» писала, что в Нижегородской области подешевели картофель, пшеничный хлеб, яблоки, морковь и лук. В период с 5 по 12 августа цены на картофель упали до 21, 84 рубля за кило, на подсолнечное масло - до 97,99 рубля, на белокочанную капусту - до 22,64 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU