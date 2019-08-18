2019-08-18T13:05:45+03:00
Общество

Цены на подсолнечное масло, капусту и соль снизились в Нижегородской области

Также отмечается уменьшение стоимости картофеля, сахара и чая
Анастасия НАЗАРОВА
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Картофель, пшеничный хлеб, яблоки, морковь и лук стали стоить дешевле в Нижегородской области. Таковы данные Нижегородстата, предоставленные министерством экономразвития региона.

В период с 5 по 12 августа цены на картофель упали до 21, 84 рубля за кило, на подсолнечное масло - до 97,99 рубля, на белокочанную капусту - до 22,64 рубля.

Вдобавок ко всему подешевели сахар, соль и байховый чай.

Напомним, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области в июле 2019 года была на 5,4 процента ниже показателя в среднем по стране.

Неделей ранее «Комсомолка» писала, что в начале августа подешевели овощи. Например, картофель стал стоить не 27,53 рубля, а 24,46 рубля за килограмм, морковь - 37,96 рубля. Наблюдалось также и удешевление яблок - со 110,09 рубля до 106,32 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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