2019-08-24T13:36:12+03:00
Происшествия

20-летний житель Бора подозревается в убийстве отчима

Молодой человек напал на родителя из-за упреков в свой адрес
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя городского округа Бор, подозреваемого в убийстве своего отчима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что днем 21 августа в квартире дома по улице Малахова между отчимом и сыном возник конфликт. Упреки родителя настолько разозлили молодого человека, что тот нанес ему множественные ножевые ранения. 38-летний потерпевший скончался на месте.

Добавим, что злоумышленник самостоятельно вызвал полицию, сознавшись в содеянном. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что убитый ругал его за нежелание работать.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о трагедии, случившейся на стройплощадке многоэтажного дома в Московском районе. Там рабочий провалился в шахту лифта. Как уточнили следователи, в момент падения на мужчине был страховочный пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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