Рабочий упал с девятого этажа строящегося дома в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-24T10:27:18+03:00

В момент падения на мужчине был страховочный пояс

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Трагедия произошла на стройплощадке многоквартирного дома в Московском районе. Во время строительных работ погиб человек, упав с девятого этажа, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

На место тут отправились следователи и организовали доследственную проверку. Они выяснили, что днем 20 августа с девятого этажа строящейся на улице 50 Победы многоэтажки в шахту лифта упал один из строителей. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте.

Установлено, что погибший работал на стройке в составе бригады подрядной организации. В момент падения на нем был страховочный пояс.

Причины смерти мужчины поможет выяснить судебно-медицинская экспертиза. Вдобавок ко всему назначено проведение строительно-технической экспертизы. Действиям должностных лиц, несущим ответственность за безопасность условий труда при строительных работах, будет дана юридическая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU