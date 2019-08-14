2019-08-14T09:22:12+03:00
Общество

Борт «Аэрофлота» вылетел из нижегородского аэропорта только с пятой попытки

Самолет задержался на 9,5 часов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Рейс SU-1229 компании «Аэрофлот» смог вылететь из нижегородского аэропорта в Москву лишь с пятой попытки. Об этом свидетельствует информация на сайте аэропорта Стригино.

Согласно данным электронного табло, самолет должен был вылететь из Нижнего Новгорода в Москву в 08:10 во вторник, 13 августа 2019 года, и приземлиться в аэропорту Шереметьево в Москве в 09:25. Однако по неизвестной причине вылет стали задерживать – сначала перенесли на 12:45, затем на 14:00, потом – на 16:30. В результате самолет наконец смог вылететь лишь в 17:36.

Напомним, в начале июля сразу 11 пассажиров не попали на рейс Нижний Новгород – Сочи из-за нехватки мест в самолете. Людей сажали в самолет в том же порядке, в каком шла регистрация на рейс. В итоге одиннадцати пассажирам места на борте не нашлось. Вместо этого каждому вручили справку, в которой от руки написано: «Снят с рейса WZ-812 08.07.19 г. в связи с перепродажей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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