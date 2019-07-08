«Это беспредел!»: Одиннадцать пассажиров не попали на рейс Нижний Новгород - Сочи из-за нехватки мест в самолете

Настоящий скандал разгорелся в международном аэропорту «Стригино» днем 8 июля. Одиннадцать пассажиров не сумели попасть на рейс Нижний Новгород - Сочи авиакомпании Red Wings из-за того, что им не хватило мест в самолете.

Среди оставшихся за бортом пассажиров оказалась женщина на восьмом месяце беременности. Она вместе с 7-летним сыном должна была вылететь в Сочи в 12.15, где ее ждал супруг Иван. В интервью «Комсомольской правде» мужчина рассказал, что жена приехала в аэропорт примерно в 10.30, и ей тут же сообщили о необходимости подойти к представителям авиакомпании.

Каждому из 11-ти пассажиров вручили по такой справке.

- Она в ужасе позвонила, сказала, что никто ничего не комментирует. Сообщили, что либо рейс отменен, либо задержан. Полная неразбериха, - сокрушается нижегородец. - Первым делом предложили лететь стыковочными рейсами с прибытием в Сочи в три часа ночи.

Муж беременной пытался дозвониться до Red Wings. Попытка за попыткой, но все тщетно. Полез на сайт «Стригино», и уже там нашел телефон представителя авиакомпании в Нижнем Новгороде. Тот на звонок ответил, но помочь ничем не смог.

- Ищем варианты, - развел руками Валентин Печелийский.

Оказалось, что людей сажали в самолет в том же порядке, в каком шла регистрация на рейс. В итоге одиннадцати пассажирам места на борте не нашлось. Вместо этого каждому вручили справку, в которой от руки написано: «Снят с рейса WZ-812 08.07.19 г. в связи с перепродажей».

- В общем, кто успел, тот успел. В таком формате сработали. Это вообще беспредел! - негодует Иван.

Мужчина пытался объяснить представителю авиакомпании, что билеты на этот рейс покупались потому, что лететь всего два часа без пересадок. Очень удобно для женщины на восьмом месяце беременности да еще с маленьким ребенком.

- Обращайтесь в прокуратуру, пишите жалобы в любые инстанции, - заявил Валентин Печелийский нижегородцу и положил трубку.

Между тем в колл-центре Red Wings после 15-минутного ожидания Ивану сообщили, что его жене и ребенку дали места в самолете из Москвы с вылетом в 19.40.

- Я говорил, что лишние перелеты нам не нужны. Человек на восьмом месяце! Но мне и там ответили: «Ничем помочь не могу». Написал претензионное письмо, - рассказал собеседник «Комсомолки». - Сейчас она уже находится в Москве - ее с сыном отправили туда рейсом в 15.00. Кстати, мне только что пришла смс-ка о переносе рейса с 19.40 на 20.45. В Сочи самолет должен приземлиться в 23.00. Получается, со всеми пересадками у нее уйдет 12 часов на поездку в Сочи! Что интересно, представители авиакомпании не предложили моей семье ни воды, ни еды. Отправили в комнату матери и дитя в «Домодедово».

Со слов потерпевшей, другие пассажиры, которые так же, как она, не попали на рейс Нижний Новгород - Сочи, уверяют: регистрация была недоступна еще накануне вечером.

- Получается, авиакомпания знала, что все будет так, но не предупредила об этом пассажиров. Время полседьмого, а из аэропорта «Стригино» еще не вылетели семь человек, - добавил Иван.

За официальным комментарием «Комсомольская правда» обратилась к представителю Red Wings в аэропорту «Стригино». Однако тот от каких-либо объяснений отказался, перенаправив в головной офис авиакомпании в Москве. Только вот там комментировать инцидент не торопятся.

Тем временем в Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что авиакомпания Red Wings предоставила на рейс Нижний Новгород - Сочи самолет меньшей вместимостью: вместо Airbus A321 прилетел Airbus A320. Однако поскольку жалоб от пассажиров не поступало, прокуратура начала проверку в отношении авиаперевозчика по информации в СМИ.