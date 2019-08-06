Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-06T11:00:43+03:00

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Более семисот захоронений было обнаружено на территории кремля в Нижнем Новгороде. Исследования будут продолжаться до сентября, рассказал «Комсомольской правде» руководитель раскопок, сотрудник Института археологии РАН Николай Грибов.

Еще в апреле, когда археологи подводили предварительные итоги раскопок, сообщалось, что детских погребений оказалось больше всего – порядка 117. А средний возраст похороненных на кладбище взрослых нижегородцев составляет 30-35 лет – да, продолжительность жизни тогда оставляла желать лучшего, да и детская смертность была очень высока. Кстати, немало скелетов содержат следы серьезных травм: переломы ключиц, рук и ног.

Напомним, археологические работы начались еще в августе 2018 года. Там планируется восстановить храм Симеона Столпника, который был построен в середине XVIII века. А вот следующий слой , датируемый XVI-XVIII веками, оказался для археологов сюрпризом. Там исследователи обнаружили монастырский некрополь, или, попросту говоря, кладбище, которое существовало на этом месте еще до строительства Симеоновского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU