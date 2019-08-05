Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-05T16:21:26+03:00

Сейчас там ведется монтаж фундамента и постройка веранд

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Комиссия администрации Ленинского района Нижнего Новгорода проверила работы по строительству пристроя к детскому саду № 368. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на объекте ведется монтаж фундамента и постройка веранд. Площадь пристроя составит 922,7 квадратных метра. Здание будет одноэтажным с техпомещениями. До конца 2019 года там откроются четыре группы раннего возраста на 60 мест, прилегающую территорию благоустроят, а рядом с пристроем оборудуют две спортплощадки и 16 прогулочных веранд.

На время стройки детей распределят по другим садам.

- Чтобы родителям было удобно детские группы переведены в полном составе вместе с воспитателями в ближайшие по расположению дошкольные учреждения. А для детей созданы все необходимые условия для комфортного пребывания, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Алексей Глазов.

Напомним, детский садик в ЖК «Цветы» откроют к 1 сентября. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

ИСТОЧНИК KP.RU