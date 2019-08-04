«Впереди проверки пожарной инспекции и Роспотребнадзора»: Детский садик в ЖК «Цветы» откроют к 1 сентября

Жители жилого комплекса «Цветы», расположенного на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде, наконец-то смогут повести своих детей в новый садик! Здание, построенное весной, наконец-то получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

- Впереди проверки пожарной инспекции и Роспотребнадзора, установка оборудования, принятие детского сада в муниципальную казну и получение лицензии. Работы много, - написал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Фото: страница Панова в социальных сетях

Градоначальник пообещал, что будут приложены все усилия, чтобы детсад начал работать уже к 1 сентября. Туда смогут ходить порядка 320 детишек.

Кстати, новый детский сад отвечает всем самым современным требованиям – там есть спортивные залы, компьютерный класс, лифт для маломобильных граждан, теплый пол и автоматическая система регуляции температуры в здании.

Фото: страница Панова в социальных сетях

По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Елены Платоновой, ясельных мест в детсаду не будет. Но потребность есть, поэтому группы для самых маленьких появятся только через год.

КОНКРЕТНО

В Нижнем Новгороде ведется проектирование девяти детских садов, которые начнут строиться в 2020 году. Каждый из них будет рассчитан на 220 мест. Как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, целью национального проекта «Демография», в рамках которого и будет вестись строительство, является снижение кризиса с очередями в детские сады.