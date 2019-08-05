Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья
Правительство Нижегородской области рассматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве с турецкой провинцией Сакарья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, нижегородские предприятия заинтересованы в развитии кооперации с Турцией.
- Учитывая заинтересованность региона в росте экспорта, а также приоритеты, обозначенные в стратегии развития, правительство области рассматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и турецкой провинцией Сакарья, - пояснила она.
Так, на сегодняшний день ведутся обсуждения организации нижегородской бизнес-миссии в Турцию.
Напомним, в феврале вошла в четверку регионов-лидеров по экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского федерального округа. Основные потребители - Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция.
ИСТОЧНИК KP.RU