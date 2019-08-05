2019-08-05T15:23:04+03:00
Общество

Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья

В настоящее время обсуждается организация нижегородской бизнес-миссии в Турцию
Валерия ГРОМОВА
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Правительство Нижегородской области рассматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве с турецкой провинцией Сакарья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, нижегородские предприятия заинтересованы в развитии кооперации с Турцией.

- Учитывая заинтересованность региона в росте экспорта, а также приоритеты, обозначенные в стратегии развития, правительство области рассматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и турецкой провинцией Сакарья, - пояснила она.

Так, на сегодняшний день ведутся обсуждения организации нижегородской бизнес-миссии в Турцию.

Напомним, в феврале вошла в четверку регионов-лидеров по экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского федерального округа. Основные потребители - Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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