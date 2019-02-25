Нижегородская область вошла в четверку регионов ПФО по экспорту продукции АПК

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-25T17:25:46+03:00

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Нижегородская область вошла в четверку регионов-лидеров по экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он сказал это по итогам совещания по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Казани.

По информации, в прошлом году экспорт продукции АПК в целом по ПФО увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 миллиарда долларов США. Крупнейшими экспортерами по итогам года стали Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Основные потребители продукции регионов округа Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция.

- Перед нами стоит серьезная задача по расширению производства сельхозпродукции и наращиванию экспорта продукции АПК. Расширение поставок за рубеж позволит нашим агропредприятиям получить дополнительную прибыль, а значит, даст возможность повысить доходы сотрудников отрасли. Это очень важная социальная задача, - заявил Глеб Никитин.

Он уже дал поручение региональному минсельхозу вместе с предприятиями проработать конкретные планы по расширению ассортимента экспортной продукции и росту объемов поставок за рубеж.

Экспорт надо развивать за счет расширения объемов производства, - подытожил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU