2019-08-05T14:12:41+03:00
Происшествия

Две женщины погибли при столкновении машин в Вачском районе

Трагедия произошла в минувшее воскресенье
Валерия ГРОМОВА
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Вачском районе вчера, 4 августа 2019 года. Женщина, которая ехала за рулем «Лифана», не справилась с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения и протаранила «Ладу Гранту».

Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около шести часов вечера на 354 километре автодороги РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород.

Столкновение было настолько сильным, что на месте происшествия сразу скончались две пассажирки – одна сидела в «Лифане, а вторая – в «Ладе». Еще два человека – водители транспортных средств – попали в больницу с ссадинами, ушибами и переломами.

Ранее сообщалось, что в конце июня грузовой автомобиль с цистерной, в котором находилось топливо, вылетел в кювет и перевернулся в Кстовском районе. Водитель погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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