2019-06-26T09:43:38+03:00
Происшествия

«Какое страшное зрелище»: Цистерна с топливом вспыхнула после жуткого ДТП под Нижним Новгородом

Водитель погиб на месте происшествия [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Водитель грузовика погиб на месте ДТПВодитель грузовика погиб на месте ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Кстовском районе Нижегородской области. Грузовой автомобиль с цистерной, в котором находилось топливо, вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел около четырех часов утра на трассе М-7 Москва-Уфа. Водитель ехал по кольцу, когда не справился с управлением.

Дым от пожара распространился на несколько километров Фото: СОЦСЕТИ

Дым от пожара распространился на несколько километровФото: СОЦСЕТИ

После опрокидывания в кювет транспортное средство загорелось. По словам очевидцев, густой черный дым распространился на несколько километров. Спасатели, прибывшие на место происшествия, тушили огонь почти полтора часа. В ликвидации последствий принимали участие более 35 пожарных и десять единиц специальной техники.

Авария случилась рано утром Фото: СОЦСЕТИ

Авария случилась рано утромФото: СОЦСЕТИ

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Как рассказали местные жители, водитель грузовика погиб на месте аварии.

Грузовик с топливом вспыхнул в Кстовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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