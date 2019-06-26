«Какое страшное зрелище»: Цистерна с топливом вспыхнула после жуткого ДТП под Нижним Новгородом
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Кстовском районе Нижегородской области. Грузовой автомобиль с цистерной, в котором находилось топливо, вылетел в кювет и перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел около четырех часов утра на трассе М-7 Москва-Уфа. Водитель ехал по кольцу, когда не справился с управлением.
Дым от пожара распространился на несколько километровФото: СОЦСЕТИ
После опрокидывания в кювет транспортное средство загорелось. По словам очевидцев, густой черный дым распространился на несколько километров. Спасатели, прибывшие на место происшествия, тушили огонь почти полтора часа. В ликвидации последствий принимали участие более 35 пожарных и десять единиц специальной техники.
Авария случилась рано утромФото: СОЦСЕТИ
Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Как рассказали местные жители, водитель грузовика погиб на месте аварии.
Грузовик с топливом вспыхнул в Кстовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU