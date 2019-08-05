Неосторожный курильщик поджег на себе одежду в Балахнинском районе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-05T09:53:15+03:00

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Рано утром в воскресенье, 4 августа 2019 года, в дежурную пожарную часть Балахнинского района поступило сообщение о возгорании одежды на человеке. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, происшествие случилось около семи часов в Большом Козино.

Выяснилось, что причиной тому стала сигарета. 21-летний курильщик из-за неосторожного обращения с огнем случайно поджег на себе одежду. Молодой человек получил ожоги тела третьей степени. Его госпитализировали в Балахнинскую центральную больницу. Одежда пострадавшего обгорела.

Напомним, на прошлой неделе пожилая курильщица устроила сильный пожар в Дзержинске. Тело женщины было обнаружено на месте происшествия. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, у женщины в доме жили более десятка собак. Рядом с телом также были найдены трупы пса и восьмерых щенков. Еще трем собакам удалось спастись на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU