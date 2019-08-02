2019-08-02T10:58:35+03:00
Происшествия

Закурила и подожгла квартиру: Пенсионерка и девять собак погибли на пожаре в Нижегородской области

Трагедия случилась в Дзержинске в первый день августа [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Пенсионерка и девять собак погибли на пожаре в Нижегородской областиПенсионерка и девять собак погибли на пожаре в Нижегородской областиФото: "КП" Архив
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Сильный пожар произошел в Дзержинске в первый день августа. Жительница одной из квартир на улице Попова закурила в помещении, и ее неосторожность привела к трагедии.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть около часа ночи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили густой дым из окна на восьмом этаже.

Звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть около часа ночи. Фото: т\к Дзержинск Фото: СОЦСЕТИ

Звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть около часа ночи. Фото: т\к ДзержинскФото: СОЦСЕТИ

Соседям пришлось спасаться бегством. Пожарно-спасательное подразделение эвакуировало 18 человек, четверо из которых – дети. Никто из них не пострадал. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 25 человек из МЧС и восемь единиц спецтехники. Обгорели внутренняя отделка квартиры и домашнее имущество на общей площади восемь квадратных метров.

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, у женщины в доме жили более десятка собак. Фото: т\к Дзержинск Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, у женщины в доме жили более десятка собак. Фото: т\к ДзержинскФото: СОЦСЕТИ

Сама курильщица погибла. Ее тело было обнаружено на месте происшествия. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, у женщины в доме жили более десятка собак. Рядом с телом также были найдены трупы пса и восьмерых щенков. Еще трем собакам удалось спастись на балконе.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Трем собакам удалось спастись от огня на балконе. Фото: т\к Дзержинск Фото: СОЦСЕТИ

Трем собакам удалось спастись от огня на балконе. Фото: т\к ДзержинскФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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