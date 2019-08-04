2019-08-04T19:42:24+03:00
Общество

Нижегородские лесохозяйственные учреждения начнут реализацию древесины на крупнейшей товарной биржи

Планируется, что работы стартуют в 2020 году
Валерия ГРОМОВА
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Со следующего года лесохозяйственные учреждения Нижегородской области

начнут реализацию древесины на торговой площадке крупнейшей в стране товарной биржи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это позволит расширить круг участников торгов, повысить эффективность и прозрачность их проведения, а также увеличить конкуренцию среди покупателей древесины и сократить коррупционные риски.

В торгах смогут принять участие все желающие, нужно просто пройти регистрацию на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области. Также необходимо иметь электронную цифровую подпись и соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Ранее сообщалось, что компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора «Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку, чтобы выращивать зелень. В ближайшие месяцы ее начнут поставлять в Италию. Таким образом, местные агротехнологии начали выходить на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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