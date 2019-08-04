Нижегородские лесохозяйственные учреждения начнут реализацию древесины на крупнейшей товарной биржи
Со следующего года лесохозяйственные учреждения Нижегородской области
начнут реализацию древесины на торговой площадке крупнейшей в стране товарной биржи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Это позволит расширить круг участников торгов, повысить эффективность и прозрачность их проведения, а также увеличить конкуренцию среди покупателей древесины и сократить коррупционные риски.
В торгах смогут принять участие все желающие, нужно просто пройти регистрацию на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области. Также необходимо иметь электронную цифровую подпись и соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Ранее сообщалось, что компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора «Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку, чтобы выращивать зелень. В ближайшие месяцы ее начнут поставлять в Италию. Таким образом, местные агротехнологии начали выходить на экспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU