Нижегородские агротехнологии выходят на экспорт

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-02T09:40:46+03:00

Предприниматели смогут принять участие в 20 бизнес-миссиях за рубеж до конца года

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Компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора «Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку, чтобы выращивать зелень. В ближайшие месяцы ее начнут поставлять в Италию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на сегодняшний день у нас есть несколько компаний, которые создали не имеющие аналогов в России технологии для нужд агропромышленного комплекса. Например, борская компания, производящая держатели и подпорки для выращивания овощей в агрохолдингах.

Глеб Никитин подчеркнул всю важность того, что местные предприятия выходят не только на российский, но и на внешний рынок.

Как рассказали в министерстве промышленности региона, продукция компании «Перспективные агротехнологии» уже получила признание в среде ресторанного и гастрономического бизнеса. Установками пользуются в ресторанах Москвы и Сибири. Компания также планирует стать резидентом «Сколково».

ИСТОЧНИК KP.RU