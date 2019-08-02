Панов: Стоимость проезда в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода не повысится в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-02T17:21:21+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о том, что стоимость проезда в муниципальном транспорте не повысится до конца этого года. А вот сколько будет стоить билет после Нового года – неизвестно. Градоначальник заявил, что не может гарантировать повышение или стабильность цены за проезд в 2020 году.

- Все будет зависеть от финансовых интересов муниципальных предприятий, но мы будем защищать интересы нижегородцев, - цитирует Панова НИА «Нижний Новгород».

Напомним, с 1 августа в Нижнем Новгороде снова подорожал проезд в нескольких частных маршрутках. Так, пассажирам придется потратить 30 рублей вместо привычных 28. Изменены цены в маршрутках Т-18, Т-24, Т-97, Т-46, Т-65, Т-83, Т-98, Т-87 и Т-37. А с 10 августа частник ООО «Автоком» планирует повысить тариф на маршруте Т-76. Вместе с тем с 15 августа несколько перевозчиков поменяют тариф на маршрутах Т-29, Т-49, Т-86, Т-47 и Т-71.

ИСТОЧНИК KP.RU