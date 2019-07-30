Восемнадцать частных маршрутов в Нижнем Новгороде поднимут цену на проезд до 30 рублей

Накануне нового учебного года жителей областного центра ждут очередные транспортные изменения. В этот раз речь идет о тарифе, который собираются изменить сразу несколько нижегородских частных перевозчиков. Уже с 1 августа за проезд на некоторых маршрутах пассажирам придется выложить 30 рублей вместо привычных 28. Городской департамент транспорта, конечно же, в курсе.

Так, с 1 августа перевозчики ИП Саакян Г. А., ООО «Футбол», ИП Алиев М. А., ООО «АТП-1», ООО «Рейс-НН» и ООО «Восток» собираются изменить тариф на маршрутах Т-18 «Седьмое небо» - Верхние Печеры», Т-24 «Красное Сормово - Верхние Печеры», Т-97 «Поселок Мостотряда - улица Родионова», Т-46 «Аэропорт - микрорайон «Кузнечиха», Т-65 «Улица Космическая - ЗКПД 4», Т-83 «Микрорайон «Соцгород-2» - деревня Афонино», Т-98 «Улица Космическая - улица Деловая», Т-87 «Улица Космическая - катер «Герой» и Т-37 «Станция Петряевка - площадь Горького».

С 10 августа частник ООО «Автоком» планирует повысить тариф на маршруте Т-76 «Улица Дубравная - автовокзал «Щербинки». Вместе с тем с 15 августа перевозчики ООО «Автопарк-НН», ООО «Массив», ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа НН», ИП Каргин Д. В. и ИП Каргин В. В. поменяют тариф на маршрутах Т-29 «Красное Сормово - автовокзал «Щербинки», Т-49 «Улица Космическая - микрорайон «Седьмое небо», Т-86 «Микрорайон «Седьмое небо» - автовокзал «Щербинки», Т-47 «Поселок Сортировочный - микрорайон «Цветы» и Т-71 «Улица Федосеенко - площадь Свободы».

Грядут изменения и на маршруте Т-70 «Микрорайон «Седьмое небо» - микрорайон «Кузнечиха-2», который обслуживает ИП Суровикин. На нем тариф поменяется с 16 августа. А также с 18 августа плата за проезд повысится на маршрутах Т-40 «Микрорайон «Юг» - улица Усилова» и Т-78 «АО «Лазурь» - микрорайон «Верхние Печеры», обслуживанием которых занимаются ИП Саакян Г. А. и ИП Саакян М. О.

КСТАТИ

Небольшие тарифные изменения произошли в Нижнем Новгороде в конце июля. Стоимость проезда изменилась на частном маршруте Т-57 «Поселок Дубравный - микрорайон «Седьмое небо» (ООО «Елена»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость проезда на муниципальных маршрутах - 28 рублей за наличный расчет и 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

СПРАВКА «КП»

Согласно федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» тарифы на частных маршрутах устанавливаются самим перевозчиком, органы власти не имеют полномочий их регулировать.