2019-08-01T17:46:07+03:00
Общество

Надземный переход на Бетанкура оборудуют подъемниками для маломобильных горожан

Так, теперь специальные огороженные площадки будут спускаться и подниматься вдоль перил автоматически
Валерия ГРОМОВА
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Надземный пешеходный переход на улице Бетанкура в Нижнем Новгороде будет оборудован подъемниками для маломобильных горожан. Об этом со ссылкой на районную администрацию сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, теперь специальные огороженные площадки будут спускаться и подниматься вдоль перил автоматически. Чтобы включить их, необходимо обратиться к диспетчеру.

Напомним, территорию на месте наземного пешеходного перехода по улице Бетанкура дополнительно благоустроят в связи с участившимися аварийными ситуациями. По данным ГИБДД, с начала текущего года на этом участке сбили ребенка - велосипедиста, а в 2017 году – женщину, которая скончалась в больнице. Сам надземный переход построен в преддверии Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в прошлом году. Таким образом были разделены транспортные и пешеходные потоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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