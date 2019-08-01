Территорию на месте закрытого перехода на Бетанкура благоустроят до конца лета
Территорию на месте наземного пешеходного перехода по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде дополнительно благоустроят в связи с участившимися аварийными ситуациями. Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района.
По данным ГИБДД, с начала текущего года на этом участке сбили ребенка - велосипедиста, а в 2017 году – женщину, которая скончалась в больнице.
Напомним, в преддверии Чемпионата мира по футболу в нескольких метрах от наземного перехода на Бетанкура был построен крытый надземный пешеходный переход. Таким образом были разделены транспортные и пешеходные потоки. Чтобы перейти проезжую часть, сейчас можно воспользоваться подземным переходом на Самаркандской и надземный на Бетанкура. Но некоторые пешеходы все равно перебегают дорогу в неположенном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU