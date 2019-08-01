Территорию на месте закрытого перехода на Бетанкура благоустроят до конца лета

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-01T10:25:13+03:00

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Территорию на месте наземного пешеходного перехода по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде дополнительно благоустроят в связи с участившимися аварийными ситуациями. Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района.

По данным ГИБДД, с начала текущего года на этом участке сбили ребенка - велосипедиста, а в 2017 году – женщину, которая скончалась в больнице.

Напомним, в преддверии Чемпионата мира по футболу в нескольких метрах от наземного перехода на Бетанкура был построен крытый надземный пешеходный переход. Таким образом были разделены транспортные и пешеходные потоки. Чтобы перейти проезжую часть, сейчас можно воспользоваться подземным переходом на Самаркандской и надземный на Бетанкура. Но некоторые пешеходы все равно перебегают дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU