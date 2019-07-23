2019-07-23T18:26:24+03:00
Общество

Полиция проводит проверку по факту прилюдного секса в Дзержинске

Видео соития было опубликовано в социальных сетях
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Полиция проводит проверку по факту прилюдного секса возле одного из ночных клубов Дзержинска. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По факту размещения видео о совершении двумя молодыми людьми действий, содержащих признаки явного неуважения к обществу, сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Дзержинску проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, видео полового акта появилось в сети в минувшие выходные. На видео запечатлено, как на лавочке, откинувшись на спинку, лежит девушка. Молодой человек спускает с нее джинсы, закидывает ее ноги к себе на плечи и совершает характерные движения. "Чисто Камасутра", - комментирует за кадром "оператор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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