2019-07-23T10:28:32+03:00
Общество

Прямая телефонная линия с главой Автозаводского района пройдет 24 июля

Свои вопросы жители смогут задавать с 17:00 до 18:00
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет прямая телефонная линия главы администрации Автозаводского района Александра Нагина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Свои вопросы жители смогут задавать с 17:00 до 18:00 по телефону: 2-934-934.

По словам Нагина, ежемесячно в администрацию присылают около 500 писем от автозаводцев.

- Все обращения находятся на личном контроле, и на каждое письмо люди получают ответ, - подчеркнул глава района.

Напомним, 24 июля в Нижнем Новгороде также будет запущена «горячая» телефонная линия на тему «Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году». Ее проведет департамент образования, сообщает пресс-служба мэрии. Звонки будут приниматься каждый день с 9:00 до 11:00 в течение четырех дней, до 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-мэр Арзамаса отделался штрафом за служебный подлог
Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме
Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде
Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе
Международный фестиваль «Хрустальный ключ» пройдет в Сартаково 27 июля
Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца
Жительница Сарова стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гринландия»
«Горячая линия» по вопросам приема в детские сады и школы стартует в Нижнем Новгороде 24 июля
Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году
Запрещенную религиозную секту «Свидетели Иеговы» накрыли в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода
Более 190 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошлой неделе
Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области
Пропавший в Павлове 10-летний Денис Тюрин найден живым
Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК в селе Тепелево
Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа