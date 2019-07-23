Прямая телефонная линия с главой Автозаводского района пройдет 24 июля

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-23T10:28:32+03:00

Свои вопросы жители смогут задавать с 17:00 до 18:00

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В среду, 24 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет прямая телефонная линия главы администрации Автозаводского района Александра Нагина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Свои вопросы жители смогут задавать с 17:00 до 18:00 по телефону: 2-934-934.

По словам Нагина, ежемесячно в администрацию присылают около 500 писем от автозаводцев.

- Все обращения находятся на личном контроле, и на каждое письмо люди получают ответ, - подчеркнул глава района.

Напомним, 24 июля в Нижнем Новгороде также будет запущена «горячая» телефонная линия на тему «Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году». Ее проведет департамент образования, сообщает пресс-служба мэрии. Звонки будут приниматься каждый день с 9:00 до 11:00 в течение четырех дней, до 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU