2019-07-22T13:46:25+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам приема в детские сады и школы стартует в Нижнем Новгороде 24 июля

Вопросы можно будет задать в течение четырех дней
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде будет запущена «горячая» телефонная линия на тему «Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году». Ее проведет департамент образования, сообщает пресс-служба мэрии.

Звонки будут приниматься каждый день с 9:00 до 11:00 в течение четырех дней, до 28 июля. Свои вопросы можно будет задать по телефонам: 435-23-01, 435-22-78.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, какие школы построят в Нижнем Новгороде в ближайшие три года. Как сообщала "Комсомолка", в общей сложности, к 2021 году в нашем городе появится шесть новых образовательных учреждений: пристрой на 250 мест к школе №168, школа на 1500 мест в ЖК «Цветы, школа на 675 мест по проспекту Гагарина, школа на 1500 мест в микрорайоне «Юг», школа на 1100 мест в границах улиц Машинная-Победная и пристрой на 400 мест к МБОУ СОШ №117.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе
Международный фестиваль «Хрустальный ключ» пройдет в Сартаково 27 июля
Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца
Жительница Сарова стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гринландия»
Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году
Запрещенную религиозную секту «Свидетели Иеговы» накрыли в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода
Более 190 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошлой неделе
Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области
Пропавший в Павлове 10-летний Денис Тюрин найден живым
Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК в селе Тепелево
Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа