«Горячая линия» по вопросам приема в детские сады и школы стартует в Нижнем Новгороде 24 июля

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-22T13:46:25+03:00

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В среду, 24 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде будет запущена «горячая» телефонная линия на тему «Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году». Ее проведет департамент образования, сообщает пресс-служба мэрии.

Звонки будут приниматься каждый день с 9:00 до 11:00 в течение четырех дней, до 28 июля. Свои вопросы можно будет задать по телефонам: 435-23-01, 435-22-78.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, какие школы построят в Нижнем Новгороде в ближайшие три года. Как сообщала "Комсомолка", в общей сложности, к 2021 году в нашем городе появится шесть новых образовательных учреждений: пристрой на 250 мест к школе №168, школа на 1500 мест в ЖК «Цветы, школа на 675 мест по проспекту Гагарина, школа на 1500 мест в микрорайоне «Юг», школа на 1100 мест в границах улиц Машинная-Победная и пристрой на 400 мест к МБОУ СОШ №117.

ИСТОЧНИК KP.RU