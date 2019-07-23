Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-23T09:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные, с 19 по 21 июля 2019 года, на озере Тосканка в Ворсме прошел фестиваль «Русская Тоскания». Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, мероприятие посетили 12 тысяч человек.

Изюминкой фестиваля стал парад стилизованных лодок «Русская регата», в рамках которого по воде проплыли 11 лодок, выполненных в авторском стиле и построенных вручную.

Гости фестиваля смогли побывать на водной прогулке по озеру, посмотреть виды на живописные пейзажи Ворсмы, и в том числе на одно из самых посещаемых мест фестиваля Свято-Троицкий монастырь, который можно было посетить с экскурсией.

Напомни, на мероприятии присутствовал губернатор Глеб Никитин. Он, кстати, и дал старт параду стилизованных лодок «Русская регата». Кроме того, глава региона побывал на ярмарке мастеров – там он встретился с мастерами народного творчества и купил их изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU