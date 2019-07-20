2019-07-20T20:50:58+03:00
Общество

Глеб Никитин посетил фестиваль «Русская Тоскания»

Мероприятие проходит в Ворсме с 19 по 21 июля [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин посетил фестиваль «Русская Тоскания». ФОТО: Александр ВоложанинГлеб Никитин посетил фестиваль «Русская Тоскания». ФОТО: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал на фестивале «Русская Тоскания», который проходит с 19 по 21 июля на реке Тосканка в Ворсме.

- Мы активно развиваем в Нижегородской области событийный туризм. Нам есть, что показать и чем удивить туристов, - отметил Глеб Никитин. –Главное - правильно это «упаковать». И фестиваль «Русская Тоскания» - один из прекрасных примеров как это нужно делать. Мы будем помогать этому событию развиваться, чтобы как можно больше людей узнали о фестивале и приехали к нам в регион.

Глеб Никитин дал старт параду стилизованных лодок «Русская регата». ФОТО: Александр Воложанин

Глеб Никитин дал старт параду стилизованных лодок «Русская регата». ФОТО: Александр Воложанин

Кстати, глава региона и сам принял участие в фестивале. В частности, он дал старт параду стилизованных лодок «Русская регата». Участвовать в ней могли только лодки, оформленные из всех доступных материалов в стиле фестиваля. Кроме того, он побывал на ярмарке мастеров – там он встретился с мастерами народного творчества и купил их изделия.

- После этого глава региона побывал в Свято-Троицком Островоезерском монастыре, а затем на лодке добрался до богатырского острова, - говорится в сообщении. – Там его гости сразу попали в атмосферу богатырской заставы, где в деталях можно рассмотреть костюмы и вооружение воинов, познакомиться с работой ремесленного посада, узнать больше об истории Руси.

На фестиваль съехались гости со всей области. ФОТО: Александр Воложанин

На фестиваль съехались гости со всей области. ФОТО: Александр Воложанин

И, наконец, все гости фестиваля могут там примерить русский традиционный костюм, поводить хоровод, выпить чай из самовара, попробовать погрузиться на дно Тосканки, прокатиться на телеге или старинном русском аттракционе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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