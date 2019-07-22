2019-07-22T17:25:25+03:00
Общество

Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц

Средства получат больница имени Семашко и больница № 13
Валерия ГРОМОВА
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Более 43 миллионов рублей будут выделены из бюджета России на дооснащение двух больниц Нижнего Новгорода. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.

Так, средства получат две крупнейшие клиники – больница имени Семашко и больница №13. Первая закупит медицинские изделия для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а вторая - оснащение отделения травматологии и ортопедии, операционного блока и отделения анестезиологии-реанимации.

- Это позволит решить ряд задач по реабилитации пациентов и их возвращению к нормальной жизни. Очень важно, что современное лечение смогут получать жители районов региона, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 22 июля по Нижнему Новгороду начали курсировать «Поезда здоровья». Сначала они будут работать в Сормовском районе, а затем поедут в Ленинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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