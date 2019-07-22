Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
Более 43 миллионов рублей будут выделены из бюджета России на дооснащение двух больниц Нижнего Новгорода. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.
Так, средства получат две крупнейшие клиники – больница имени Семашко и больница №13. Первая закупит медицинские изделия для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а вторая - оснащение отделения травматологии и ортопедии, операционного блока и отделения анестезиологии-реанимации.
- Это позволит решить ряд задач по реабилитации пациентов и их возвращению к нормальной жизни. Очень важно, что современное лечение смогут получать жители районов региона, - добавил Глеб Никитин.
Напомним, 22 июля по Нижнему Новгороду начали курсировать «Поезда здоровья». Сначала они будут работать в Сормовском районе, а затем поедут в Ленинский.
ИСТОЧНИК KP.RU