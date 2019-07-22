2019-07-22T16:53:48+03:00
Общество

«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду

22 июля они работают в Сормовском районе
Валерия ГРОМОВА
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«Поезда здоровья» начали ездить по Нижнему Новгороду 22 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Решение о включении Нижнего Новгорода в маршрут было принято губернатором Глебом Никитиным после встречи с членами экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области.

Таким образом, сегодня в Сормовском районе до 19:00 можно будет пройти обследование в «Поезде здоровья».

- Безусловно, если будут выявлены серьезные заболевания – лечение будет продолжено, такие пациенты из нашего поля зрения не выпадут, - отметила начальник Сормовского поезда Наталья Деулина. До конца месяца состав побывает и в Ленинском районе.

Напомним, «Поезда здоровья» с 16 апреля побывали в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском и Дальнеконстантиновском районах и Дзержинске. Специалисты провели более 9057 исследований, в том числе ФЛГ, ЭКГ, УЗИ, онкоцитология - и ММГ. Были выявлены более 1600 заболеваний, на допобследования отправлены 4,3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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