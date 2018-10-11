СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-11T12:46:34+03:00

Стало известно, какие школы построят в Нижнем Новгороде в ближайшие три года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В общей сложности, к 2021 году в нашем городе появится шесть новых образовательных учреждений

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Переполненные классы, вторая смена, очереди в первый класс – нехватка школ в Нижнем Новгороде в последние годы стоит довольно остро. После переполненных детских садов довольно логично появились переполненные школы – поколение бейби-бума, вызванного выплатами материнского капитала, постепенно подрастает. Решить эту проблему власти собираются с помощью государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области».

- Сейчас в приоритетном перечне строительства общеобразовательных учреждений в Нижнем Новгороде числится 10 школ и 7 пристроев, - напомнил председатель комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников. – Я настоятельно рекомендую городской администрации дополнить этот перечень еще одним объектом – школой в Ленинском районе, где по сравнению с другими районами, достаточно высокий процент детей, обучающихся во вторую смену.

Кстати, ждать новых школ детям не придется слишком долго – уже в течение трех лет в Нижнем Новгороде планируется построить сразу шесть объектов. Строительство трех из них уже начато – речь идет о пристрое к школе № 168 в Канавинском районе, школе в ЖК «Цветы» и школе в районе сельскохозяйственной академии в Приокском районе. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2019 году. По остальным трем объектам в следующем году собираются сделать только проектно-изыскательские работы.

КОНКРЕТНО

Какие школы построят в Нижнем Новгороде в течение трех лет?

* Пристрой на 250 мест к школе №168 в Канавинском район (общая стоимость – 269,1 млн руб.)

* Школа на 1500 мест в ЖК «Цветы в Приокском районе (общая стоимость 854,1 млн руб.)

* Школа на 675 мест по проспекту Гагарина (в районе сельскохозяйственной академии) в Приокском районе (общая стоимость – 515,8 млн руб.)

* Школа на 1500 мест в микрорайоне «Юг» в Автозаводском районе

* Школа на 1100 мест в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе;

* Пристрой на 400 мест к МБОУ СОШ №117 в Сормовском районе.