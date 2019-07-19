Светофор на площади Лядова изменил режим работы
На площади Лядова в Нижнем Новгороде изменился режим работы светофора. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал мэр Владимир Панов.
Теперь пробки, которая обычно в час пик на подъеме с Молитовского моста растягивается до середины съезда, а порой даже растягивается на всю переправу, не будет.
- Благодаря продлению зеленого сигнала светофора в этом направлении на 13 секунд удалось избавиться от затора, - написал градоначальник.
Кроме того, по словам Панова, увеличивать время работы зеленого сигнала больше нельзя, потому что тогда затор может образоваться на проспекте Гагарина.
- Пока замеры показывают, что пропускная способность развязки увеличилась на 20%. «Продолжаем мониторить дальше, показательным станет время перед 1 сентября, когда большинство жителей вернется в город,- объяснил мэр Нижнего Новгорода.
Напомним, с 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде изменен режим работы светофора на пересечении улиц Керченская - Советская и Канавинского моста. Теперь объект будет работать по двум программам: с шести часов утра до полудня зеленый сигнал светофора будет работать дольше по направлению улица Советская – Канавинский мост. А с полудня до шести утра увеличено время выезда с Канавинского моста на улицы Самаркандскую и Советскую.
ИСТОЧНИК KP.RU