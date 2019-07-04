2019-07-04T10:23:19+03:00
Общество

Светофор у Канавинского моста начал работать в новом режиме

Решение было принято после обращения жителей
Валерия ГРОМОВА
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С 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде изменен режим работы светофора на пересечении улиц Керченская - Советская и Канавинского моста. Соответствующее решение было принято после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (ЦОДД).

Теперь светофор будет работать по двум программам.

С шести часов утра до полудня зеленый сигнал светофора будет работать дольше по направлению улица Советская – Канавинский мост. А с полудня до шести утра увеличено время выезда с Канавинского моста на улицы Самаркандскую и Советскую.

Напомним, режим светофора рядом с Канавинским мостом менялся уже не один раз. в конце марта зеленый сигнал горит в 2,5 раза дольше. После этого дорожная ситуация на мосту действительно улучшилась, однако автомобилисты вынуждены были стоять в пробках со стороны набережной. И работу снова скорректировали. После вторых изменений пропускная способность выросла на 15-20%. На переправе уменьшились пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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