Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области
Нижегородский референтный центр Россельхознадзора проверил почвенные образцы с земельных участков в Краснобаковском и Городецком районах Нижегородской области.
При гельминтологической экспертизе был обнаружен карантинный объект: золотистая картофельная нематода. Признаки поражения: у кустов быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют, цветение имеет скудный характер либо отсутствует вообще, а клубни формируются заторможено. Эти кусты могут погибнуть задолго до осени.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области, нематода - один из самых опасных вредных организмов, поражающих картофель. Из-за них потери урожая могут составлять 30-80%.
Напомним, на днях было установлено, что в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского, Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов нормы ПДК ртути превышены от 1,5 до 2,4 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU