Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-19T12:45:27+03:00

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Нижегородский референтный центр Россельхознадзора проверил почвенные образцы с земельных участков в Краснобаковском и Городецком районах Нижегородской области.

При гельминтологической экспертизе был обнаружен карантинный объект: золотистая картофельная нематода. Признаки поражения: у кустов быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют, цветение имеет скудный характер либо отсутствует вообще, а клубни формируются заторможено. Эти кусты могут погибнуть задолго до осени.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области, нематода - один из самых опасных вредных организмов, поражающих картофель. Из-за них потери урожая могут составлять 30-80%.

Напомним, на днях было установлено, что в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского, Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов нормы ПДК ртути превышены от 1,5 до 2,4 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU