Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-18T16:28:40+03:00

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16 образцов грибов, собранных в разных районах Нижегородской области, поступили в лабораторию химико-токсикологических исследований ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В результате проверки было установлено, что в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского, Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов нормы ПДК превышены от 1,5 до 2,4 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Однако в свинушках и лисичках никаких вредных веществ не было обнаружено. «Чистыми» оказались и грибы из Борского и Выксунского районов. На сегодняшний день работы продолжаются. Сейчас специалисты исследуют грибы, собранные в других районах Нижегородской области.

Напомним, грибы в Нижегородской области могут быть опасны. Недавно специалисты рассказали "Комсомолке", почему нельзя собирать их сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU