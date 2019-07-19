Улицу Лескова в Нижнем Новгороде перекроют на три дня

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-19T12:22:54+03:00

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С 20:00 19 июля 2019 года до 5:00 22 июля в Нижнем Новгороде будет перекрыта улица Лескова на участке рядом с домом №48. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с производством строительно-монтажных работ. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Так, движение автобусов на три дня тоже изменится. Маршруты А-32, А-60Э, А-68, Т-46, Т-67, Т-75, следующих от улицы Веденяпина к улице Коломенской и улице Лескова, будут курсировать по улице Веденяпина, Южному шоссе и улице Янки Купалы. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменений.

А движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 22 будет временно прекращено.

Напомним, с семи часов утра 22 июля до семи часов утра 25 июля 2019 года в Нижнем Новгороде будет изменено движение машин по улице Молдавской.

ИСТОЧНИК KP.RU