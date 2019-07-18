2019-07-18T11:50:58+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Молдавской ограничат на три дня

Объезд будет организован по прилегающим улицам
Валерия ГРОМОВА
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С семи часов утра 22 июля до семи часов утра 25 июля 2019 года в Нижнем Новгороде будет изменено движение машин по улице Молдавской. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения связаны с производством строительно-монтажных работ. Речь идет об участке от дома №46 до дома №51. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, с недавнего времени нижегородцы могут дистанционно наблюдать за ходом капитального ремонта в многоквартирных домах. Специально для этого на домах, где идет ремонт кровель и фасадов, были установлены 25 камер видеонаблюдения. 20 из них расположены в пяти районах Нижнего Новгорода: Сормовском, Автозаводском, Нижегородском, Приокском и Ленинском. Еще пять камер были установлены на домах Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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