Нижегородцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по настольному теннису в составе сборной России

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-19T11:34:16+03:00

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Спортсмены из Нижегородской области - Элизабет Абраамян и Сергей Рыжов – в составе сборной России завоевали «золото» и «серебро» на юношеском первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Чехии с 7 по 16 июля, сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, Сергей Рыжов, выступивший в составе команды кадетской сборной, привез домой золотую медаль, а Элизабет Абраамян в смешанном парном разряде со Львом Кацманом завоевали «серебро», а в паре с Анастасией Колиш стали бронзовыми призерами. Помимо этого, она завоевала серебро в составе юниорской команды девушек.

Всего российские спортсмены стали первыми и увезли домой 12 личных медалей.

Напомним, 21 июня спортсмены из Нижегородской области завоевали восемь медалей на Вторых Европейских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU