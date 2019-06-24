2019-06-24T12:53:28+03:00
Спорт

Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске

Всего в соревнованиях в Беларуси принимают участие шесть нижегородцев
Валерия ГРОМОВА
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Спортсмены из Нижегородской области завоевали восемь медалей на Вторых Европейских играх, которые стартовали в столице Беларуси 21 июня. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, наш регион на состязаниях представляют шесть человек.

Так, 20-летняя Дина Аверина взяла «золото» в индивидуальном многоборье, упражнении с обручем и упражнении с лентой. Она же завоевала серебро в упражнении с булавами и бронзу – в упражнении с мячом. Дина родилась в Заволжье.

Еще одна гимнастка из «Центра спортивной подготовки» Анастасия Максимова заняла первое место в групповых упражнениях. Первое место по самбо в категории до 62 килограмм занял Руслан Багдасарян из Павлова.

Еще одну бронзовую медаль завоевал самбист из Выксы Андрей Кубарьков.

С отличным выступлением на Европейских играх наших спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Приятно, что наш регион уже внес такой весомый вклад в медальную копилку сборной. Это показатель серьезного уровня подготовки и мотивации на победу. Настоящей звездой соревнований стала Дина Аверина. Такое постоянство в достижении высочайших результатов на международных состязаниях вызывает искреннее восхищение, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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