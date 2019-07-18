2019-07-18T17:39:48+03:00
Общество

Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха

Благоустройство завершится к осени
Валерия ГРОМОВА
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Работы по благоустройству сейчас ведутся в нижегородском сквере имени Грабина. Рабочие устанавливают устанавливают бордюрный камень, делают пешеходные дорожки, заливают основание фонтана бетоном. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, около родильного дома №5 уже готовы основания для детской площадки и беседок. В ближайшую неделю в сквере будет залито бетонное основание под скейт-парк.

К осени в основной части сделают дорожки, газоны, озеленение, поставят горку, качели, карусели, скейт-площадку, теннисный стол, тренажеры, а в центре появится фонтан.

- Жители просили, чтобы здесь появилась зона семейного отдыха, тем более рядом находится роддом. Поэтому сквер спроектировали так, чтобы здесь комфортно было и взрослым, и детям всех возрастов, – рассказал заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

Напомним, сегодня в сквере, расположенном в центре Сормова, состоялось открытие памятника основателю завода «Красное Сормово» Дмитрию Бенардаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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