2019-07-18T15:54:54+03:00
Звезды

Памятник основателю завода «Красное Сормово» открыли в Нижнем Новгороде

В церемонии приняла участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 18 июля 2019 года, в сквере, расположенном в центре Сормова, состоялось открытие памятника основателю завода «Красное Сормово» Дмитрию Бенардаки. На мероприятии присутствовала министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная, а также руководство Нижнего Новгорода и предприятия, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам Преподобной, памятник Бенардаки стал первым в Сормове за последние десять лет.

- В последний раз в районе открывали памятник знаменитому конструктору судов на подводных крыльях - Ростиславу Алексееву, и вот сегодня - создателю Сормовского завода - Дмитрию Егоровичу Бенардаки в честь 220-летия со дня его рождения и к 170-летию Завода «Красное Сормово», - подчеркнула министр культуры.

Монумент, кстати, выполнен из бронзы и гранита, вес всей композиции составляет более тонны, высота - около трех метров.

СПРАВКА КП

Дмитрий Егорович Бенардаки – российский промышленник, создатель Сормовского завода, владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладелец, золотопромышленник. Он выкупил акции Нижегородской машинной фабрики (Красное Сормово) в 1860 году. При Бенардаки на предприятии впервые появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран, а в 1870 году была построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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