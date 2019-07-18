89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-18T16:45:48+03:00

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89 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области с начала года в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В основном отремонтированные здания находятся в Нижнем Новгороде. Их 19. В Дзержинске обновили 14 фасадов, еще 11 – в Володарском районе и 10 – в Павловском. Также работы завершены еще в 13 районах.

Как заявил гендиректор фонда капремонта МКД, работы находятся на особом контроле.

- Помимо того, что сотрудники осуществляют регулярные выезды на объекты, мы следим за процессом и через установленные камеры видеонаблюдения. Как показала практика, это хороший инструмент дополнительного контроля подрядных организаций, - подчеркнул он.

Кстати, всего на 2019 год в Нижегородской области запланированы работы по ремонту 167 фасадов.

Напомним, нижегородцы могут дистанционно наблюдать за ходом капитального ремонта в многоквартирных домах. Специально для этого на домах, где идет ремонт кровель и фасадов, были установлены 25 камер видеонаблюдения. 20 из них расположены в пяти районах Нижнего Новгорода: Сормовском, Автозаводском, Нижегородском, Приокском и Ленинском. Еще пять камер были установлены на домах Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU