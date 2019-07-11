Грибы в Нижегородской области могут быть опасны

После двух недель прохладной и влажной погоды в нижегородских лесах появилось много грибов. И все любители, взяв корзинки, отправились на их поиски. Однако специалисты предупреждают, что собирать грибы сейчас очень опасно – дожди способствуют накоплению в них радиоактивного цезия.

Это вещество присутствует в земле. Однако в сухую погоду грибы его впитывают мало, а когда почва становится влажной, все ядовитые вещества проникают в грибы в больших количествах. Радиоактивный цезий грибы усваивают в десять раз больше. Содержание кадмия, радия, свинца, меди, цинка и других тяжелых металлов в десятки, а то и в сотни раз выше, чем в почве.

Каждый вид грибов имеет «любимые» ядовитые вещества. Например, черный груздь больше всего накапливает меди, а белые грибы и шампиньоны – ртуть. Причем сушеные грибы в этом случае будут опаснее, чем свежие, так как после выпаривания влаги концентрация опасных веществ повышается.

– В этом году в двух партиях консервированных белых грибов урожая этого года, которые поступили на исследование в химико-токсикологическую лабораторию, была обнаружена ртуть, - комментирует заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований ФГБУ «Нижегородский референтный центр» Ирина Петрова.

Собирая грибы, будьте предельно осторожны. Если вы не готовы ждать грибов, которые вырастут в сухую погоду, то лучше всего собирать те, что растут на дереве, например, опята. Также не собирайте грибы рядом с промзонами, железными дорогами, химзаводами , автомагистралями и сельхозугодиями, так как поля обрабатываются ядохимикатами.